Com temperaturas mínimas variando entre 10 ºC e 18 ºC; veja como fica o tempo em Goiás

Enquanto o sol segue marcando presença sobre o território goiano, a população deve se preparar para temperaturas baixas neste final de semana – além do estado de atenção da baixa umidade do ar.

A previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) indica que o tempo estará estável, com predomínio de sol forte em todas as regiões do estado.

Mas, moradores das regiões Centro e Sul podem perceber um clima mais frio com foco no período da manhã. Cristalina e Três Ranchos podem registrar mínima de 10 º C, enquanto Ouvidor está previsto para atingir 11 º C nesta sábado (08).

Já a expectativa para Pirenópolis, Luziânia, Ipameri, Nova Aurora, Cumari e Goiandira é de 12 º C. Anápolis, Jataí e Formosa também devem registrar temperaturas baixas, de 13 º C, seguidos por Rio Verde e Catalão, com 14 º C.

A Cimehgo aponta que a capital deve ter um sábado mais ameno, de 15 ºC, assim como Itumbiara, Santa Helena e Iporá.

Já nas cidades como Flores de Goiás, Goianésia e Ceres os termômetros podem registrar as mínimas ‘mais altas do Estado – 16 º C e Rubiataba e Porangatu, 18 º C. No domingo (09), a variação é mínima e o tempo deve permanecer estável ao se comparar com sábado.