Jorge e Mateus e Murilo Huff são atrações confirmadas no Caldas Country; confira

Festa acontecerá durante 15 e 16 de novembro no Solar Caldas

Gabriella Pinheiro - 16 de maio de 2024

Dupla Jorge & Mateus é principal nome do sertanejo goiano. (Foto: Divulgação).

Mesmo faltando 06 meses para acontecer, a 17º edição do tradicional Caldas Country Festival 2024 já vem movimentando a web e apreciadores do evento pela lista de atrações confirmadas.

Neste ano, o evento acontecerá nos dias 15 e 16 de novembro no Solar Caldas, em Caldas Novas, localizada na região Sul do estado.

Inédito na história do festival, desta vez, uma das duplas que vai se apresentar será Jorge e Mateus.

Além dos artistas, a organização do evento também confirmou a presença do cantor Murilo Huff. As datas de apresentações de cada uma, assim como outras atrações, devem ser divulgadas em breve.

Os interessados em participar do evento já podem obter um ingresso, de forma online, por meio do site Total Acesso.

Há a possibilidade de obter um pacote para participar durante os dois dias de evento por R$ 440. Já para aqueles que quiserem ir em apenas um dos dias, o valor unitário do bilhete é de R$ 240.

Mais informações sobre o evento serão divulgadas na página oficial da organização no Instagram.