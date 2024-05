Ladrão de celular procura vítima para pedir senha do aparelho em Anápolis

Polícia Militar conseguiu localizar e prender o suspeito do crime

Thiago Alonso - 14 de maio de 2024

Caso ocorreu no bairro Recanto do Sol, em Anápolis. (Foto: Captura/Google Street View)

Uma situação inusitada chamou a atenção de equipes da Polícia Militar (PM) nesta segunda-feira (13) em Anápolis, após um homem que teve o celular furtado acionar os militares relatando que o suspeito do crime teria voltado até a casa dele para pedir a senha do dispositivo.

O caso ocorreu no Recanto do Sol, bairro da região Nordeste do município.

Conforme a vítima, a residência teria sido invadida durante o fim de semana, com o aparelho eletrônico sendo levado pelo suposto assaltante.

No entanto, no início da manhã desta segunda-feira (13), por volta das 06h35, o suspeito teria retornado à casa solicitando que ele passasse a senha para desbloquear o dispositivo.

Assim, o homem acionou imediatamente a PM, dizendo saber onde o suposto autor teria se dirigido.

Logo, os policiais, juntamente com a vítima, foram até o local informado, que fica a poucos metros de distância da casa onde ocorreu o furto.

Chegando lá, encontraram uma pessoa com as mesmas características informadas. O suspeito foi detido e levado à Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC).