Identificado motociclista vítima de acidente fatal na BR-153, em Anápolis

Foi identificado como Elias Cabral da Silva, de 53 anos, o motociclista que faleceu, na quinta-feira (06), em um grave acidente de trânsito na BR-153, em Anápolis.

Conforme apurado pelo Portal 6, a situação envolveu duas motos e aconteceu, por volta das 16h, na altura do km 431, próximo ao Parque da Jaiara.

O acidente teria ocorrido após a vítima fatal, que trafegava CB600, dirigir em alta velocidade pela via e colidir contra uma motocicleta, de marca Honda CG, que estava saindo do posto.

Devido ao impacto da batida, o condutor do CB600 não resistiu e faleceu no local. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e estiveram no local.

O outro motorista, de 35, que dirigia a CG, estava com lesões graves espalhadas pelo corpo, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

De acordo com a Ecovias do Araguaia, concessionária que administra a rodovia, o tráfego foi liberado parcialmente no km 431 da BR-153, na pista sentido norte – sentido Jaraguá.

Além da PRF, o Instituto Médico Legal (IML) esteve presente no local para fazer a retirada do corpo.