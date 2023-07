Idoso recebe paulada na cabeça e é levado em estado grave para o HUGOL

Um homem, de 66 anos, foi levado em estado grave para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), após receber uma paulada na cabeça, na manhã desta sexta-feira (07).

Conforme apurado pelo Portal 6, o caso ocorreu por volta das 11h, no município de Santa Fé de Goiás, a 260 km de Goiânia.

A vítima teria iniciado uma discussão com o suposto agressor, de 64 anos, devido à cadela de estimação do suspeito, que ficaria avançando para cima dele.

O clima foi ficando cada vez mais quente até que o investigado pegou um pedaço de pau e desferiu um golpe contra o homem de 66 anos.

Assim, ele foi atingido na cabeça, abrindo um grave ferimento na caixa craniana do idoso. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e levou a vítima para o Hospital Municipal de Santa Fé.

Na unidade de saúde, o homem fez um relato para a Polícia Militar (PM), que foi atrás do suposto autor. No entanto, ele já não se encontrava no domicílio dele, tendo fugido após a agressão.

Após algum tempo realizando buscas, os agentes localizaram o suspeito, escondido nos fundos de uma outra residência da cidade.

O homem foi levado para a delegacia de Jussara, município vizinho de Santa Fé, para as devidas medidas administrativas.

Já a vítima acabou precisando ser transferida para o HUGOL, em decorrência do estado de saúde que apresentava.

Cabe agora à Polícia Civil (PC) dar continuidade às apurações da ocorrência.