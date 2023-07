Placa chama atenção de quem passa por sinaleiro de Goiânia

Um cartaz feito em papelão fixado em um poste em um sinaleiro de Goiânia vem chamando atenção de moradores e motoristas que passavam pela região, na Rua 107 com a Rua 84, no Setor Sul.

O texto tem escrita humilde e uma mensagem pedindo ajuda para que as pessoas realizem doações direcionadas a Herbert Renato, que precisa de um aparelho de aerosol.

“Pessoal, é com muita vergonha que peço vocês para ajudar, pois estou sem trabalho e preciso de um aparelho de aerosol urgente. Se alguém poder doar o aparelho, Deus abençoe. Pix: (62) 9 9221-9428”, diz o cartaz.

Comovida com o pedido de ajuda de Herbert Renato, a designer e relações públicas Renata Falcão resolveu ajudar e postar no Twitter a solicitação de ajuda, tentando fazer com que a mensagem chegasse a mais pessoas.

“E se a gente usar o RT pra tentar achar um aparelho pra doar? Essa placa tá ali no sinaleiro que cruza a 107 com a 84. P. S. ajuda com Pix também é válida, eu já mandei um cadin”, escreveu.

Ao Portal 6, Renata conta que sempre passava pela avenida quando se deparou com o pedido de ajuda. “Uma escrita simples daquela, um homem humilde dizendo estar com vergonha de pedir ajuda me comoveu muito”, afirmou.

“Tem uns 3 dias que vejo a plaquinha, a letrinha ali foi o que mais me deu dó. Resolvi ajudar, um aparelho de aerosol não é algo que pesa no orçamento de ninguém se cada um ajudar com um pouquinho”, completou.

Interessados em ajudar Herbert Renato podem encontrá-lo no local onde está a placada e também pelo telefone (62) 9 9221-9428, que também é uma chave pix. Agasalhos e alimentos também são bem vindos.