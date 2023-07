Por dentro da mansão de Gusttavo Lima que é uma das mais luxuosas de Goiânia

O cantor Gusttavo Lima abriu as portas da mansão de luxo que fica em Goiânia, na terça-feira (04), para a gravação do novo DVD “Paraíso Particular”- que contou com a participação de diversos artistas. Mas o que de fato despertou a curiosidade dos internautas foram os ‘singelos’ registros compartilhados pelo ‘embaixador’ que mostram o interior da residência.

Localizada na estrada de GO-020, a propriedade do dono do hit ‘Ficha Limpa’ passa longe quando o assunto é simplicidade.

Na fachada, que já foi motivo de comentários na web, a estrutura se assemelha a Casa Branca, em Washington, que é a residência oficial do presidente dos Estados Unidos (EUA). A arquitetura também surpreende pela presença dos quase 7 metros de pé direito e diversos pilares fixados no local que fazem referência aos gregos.

Já no interior, na parte da frente da casa, conforme uma foto publicada pela ex-BBB Gabi Martins, que esteve presente na gravação, é possível ver algumas palmeiras e uma vasta área verde.

Ainda na parte externa da residência, a vegetação segue presente e, de quebra, é acompanhada por uma piscina, que fica perto de um lago.

Outro cômodo que chamou a atenção foi uma mini sala de visitas, divulgado por Gusttavo na web. O local é composto por móveis como quatro sofás e uma mini mesa que tem até um enfeite que simboliza a fachada da residência do artista.

Em alguns cliques já compartilhados pelo sertanejo anteriormente, a área interna da casa também não passa despercebida e é marcada por longas escadaria e pela predominância da cor branca.