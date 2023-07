Atriz de ‘Alma Gêmea’ e ‘Amor à Vida’, Neusa Maria Faro morre aos 78 anos

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) – Conhecida pelos papéis nas novelas “Alma Gêmea” (2005), “O Profeta” (2006) e “Amor à Vida” (2013), a atriz Neuza Maria Faro morreu na noite da última sexta-feira (7), aos 78 anos. A causa não foi informada. Nas redes sociais, amigos confirmaram que ela estava internada desde junho por conta de complicações por causa de trombose e se despediram da veterana do teatro e televisão.

O velório da atriz será em Valinhos, no interior de São Paulo, na manhã deste sábado (8). O dramaturgo Pedro Leão, amigo da atriz, confirmou a informação em sua conta no Instagram. “Perdemos, infelizmente, a querida Neusa Maria Faro. Super atriz. Interessantíssima. Da melhor qualidade. Mulher de teatro. Querida amiga.Um beijo Neusa”, escreveu.

Atores como Bárbara Paz, Alexandre Nero, Reynaldo Gianecchini, Marisa Orth e Suzy Rêgo, se despediram de Neusa em postagens. Tássia Camargo, amiga pessoal de Neusa, também sentiu sua partida. “Estou perdendo grandes amigos e grandes atores. A querida Neusa Maria Faro partiu ontem. A outra dimensão com grandes produções teatrais. Meus pêsames à família e amigos em comum. Descanse em paz, dê um beijo no Antunes, na Rita, no Jô, no Zé Celso… E até”, afirmou Tássia.

Neusa Maria Faro começou sua carreira no teatro desde os anos 1970, em São Paulo. Mas somente nos anos 1990, começou na televisão, graças a uma parceria com o autor Walcyr Carrasco. Sua primeira novela escrita por ele foi “Fascinação”, no SBT, em 1998. Posteriormente, fez outras na emissora de Silvio Santos, como “Amor e Ódio” (2001), “Pequena Travessa” (2002) e “Seus Olhos” (2004).

Em 2005, emendou tramas escritas por Carrasco, e teve seu papel mais marcante em “Alma Gêmea” (2005), onde interpretou Divina. Sua história ficou marcada pelo clássico bordão “Oswaldo, não fale assim com a mamãe”. Oswaldo (Fúlvio Stefanini) era rude com a sogra Ofélia (Nicette Bruno), e Divina defendia sua mãe assim que ela se queixava.

Posteriormente, atuou em “O Profeta” (2006), “Caras e Bocas” (2008), “Cama de Gato” (2010), “Morde e Assopra” (2011), “A Vida da Gente” (2012), “Gabriela” (2012) e “Amor à Vida” (2013). Sua última novela foi “Eta Mundo Bom!” (2016)”, onde fez uma rápida participação especial.