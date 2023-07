Comunicado da Caixa para todos os clientes que têm conta poupança

Todos os clientes que têm conta poupança devem ficar espertos. Isso porque a Caixa Econômica Federal (CEF) emitiu um novo comunicado que irá afetar a vida das pessoas que se enquadram nessa categoria. A mudança se refere ao uso dos serviços do banco estatal, mais especificamente sobre a conta poupança.

De acordo com a instituição, a partir de agora, os clientes da CEF poderão movimentar a conta poupança de maneira mais conveniente e que atendem as devidas necessidades de cada um e que auxilie na organização financeira. A novidade será similar ao que já vem acontecendo com as transações via Pix.

Conforme o comunicado do banco, há também a possibilidade de acompanhar, em tempo real, as transações. A alteração visa facilitar o controle e a organização dos usuários.

Segundo a Caixa, a nova funcionalidade já está disponível nas plataformas digitais do banco, assim como no site da instituição e no aplicativo.

Mas, para quem está preocupado com a chegada da novidade e sobre possíveis problemas decorrentes da alteração, como a perda de dinheiro deixado na conta, não se preocupe.

Todos os clientes que têm conta poupança na instituição estão com o dinheiro seguro na plataforma e nenhuma alteração nesse sentido foi feita pelo órgão.

É importante frisar que, além disso, todo os histórico que contem as informação sobre as transações bancárias permanecerá inalterado, o que garantirá a integridade dos registros antes da implementação da atualização.

De acordo com a Caixa, a instituição mantém o compromisso de oferecer um serviço de qualidade para todos os clientes e, constantemente, busca aprimorar e agilizar as operação financeiras por meio de atualizações no sistema.

Então, para aqueles que estavam com receio da mudança, fique tranquilos, pois as novidades buscam apenas facilitar a vida dos clientes do banco.

