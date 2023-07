Motociclista é agredido com pauladas após atropelar garotinha de cinco anos, em Anápolis

Durante a noite desta sexta-feira (07), uma criança, de apenas 05 anos, ficou gravemente ferida após ser atropelada por um motociclista que trafegava em alta velocidade pelo bairro Setor Sul I Etapa, em Anápolis. Populares viram o acidente e cercaram o homem, de 32 anos, desferindo pauladas contra ele.

O Portal 6 apurou que com o impacto, a garotinha desmaiou no local e foi rapidamente encaminhada por testemunhas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

No entanto, devido a gravidade do estado de saúde, a criança precisou ser entubada e transferida para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), em Goiânia.

Após ter atropelado a criança, o motociclista ainda teria colidido contra o portão de uma residência da rua e atingido um carro que se encontrava estacionado na garagem.

O homem tentou fugir do local do acidente, mas foi impedido por populares, que o agrediram com pauladas.

O Comando de Policiamento Urbano (CPU) foi acionado e realizou o teste do bafômetro no condutor, sendo contatado 0,24 mg/l de álcool por ar expelido.

Ao ser interrogado, ele afirmou que a rua estava escura e que a garotinha teria atravessado correndo sem olhar. Dessa forma, não foi possível parar a tempo.

Ainda segundo o motociclista, após o acidente, ele caiu, levantou e foi empurrando a moto para ver o que havia acontecido. No entanto, foi surpreendido por populares que começaram a agredi-lo, sendo necessário correr para evitar a morte.

O homem também relatou que teve o celular todo quebrado pelos agressores, o que o impediu de pedir ajuda. Além disso, negou ter ingerido bebidas alcóolicas.

Por estar com diversos ferimentos pelo corpo, o motociclista foi encaminhado para a UPA, onde passou por exames e foi liberado em seguida.

Após a alta, ele foi levado para a Central de Flagrantes.