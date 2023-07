Motorista morre após veículo carregado de maçãs sair da via e tombar na BR-153

Um motorista, de 46 anos, morreu após o caminhão que conduzia tombar no final da noite desta sexta-feira (07), no km 300 da BR-153, em Jaraguá – município localizado na região Central de Goiás.

O veículo, carregado de maçãs, contava com placas de Santa Catarina e em um determinado momento do trajeto, saiu da pista e virou na faixa do acostamento.

Diante do acidente, o motorista acabou sendo arremessado e foi encontrado já sem vida embaixo do caminhão.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima havia carregado o veículo em Vacaria (RS), e seguia para Marabá (PA).

Como a carga de maças não se espalhou pela via, a rodovia não precisou ser interditada.