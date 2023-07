Sem saber que estava grávida, mulher dá à luz a gêmeas e bebê é encontrada no vaso sanitário

Um caso inimaginável começou a repercutir neste sábado (08), em Goiás. É que uma mulher, de 34 anos, moradora de Inhumas, entrou em trabalho de parto dentro de casa. Ela não sabia que estava grávida e, quando foi ao banheiro, acabou dando à luz a gêmeas, uma delas, inclusive, foi encontrada no vaso sanitário.

O Portal 6 apurou que a situação aconteceu no Bairro Vila Mutirão, no período da tarde. A mulher só percebeu que estava grávida quando viu uma das crianças saindo. Decidiu, então, acionar os bombeiros.

Ao chegarem no local, os profissionais, acompanhados de enfermeiros, encontraram a mãe já com um bebê nos braços e auxiliaram no corte do cordão umbilical.

Durante o procedimento, acabaram percebendo a placenta da mulher depositada no vaso. Ao verificarem o material, descobriram outra criança ali.

Ao retirarem-na, constataram que ela não estava respirando e procederam com a reanimação. Aos poucos, a bebê recuperou o fôlego e emitiu o primeiro choro.

As três foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento de Inhumas, onde receberam os devidos cuidados médicos. Posteriormente, foram levadas ao Materno Infantil, em Goiânia.