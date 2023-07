Sertanejo Zé Felipe quase se queima em cima do palco durante show

Durante uma apresentação em Conceição do Araguaia, no Pará, o cantor goianiense Zé Felipe quase se queimou com uma labareda que saiu do palco. O incidente aconteceu na noite desta sexta-feira (07).

O fogo foi gerado por uma estrutura decorativa, que produz chamas como efeitos especiais para compor a apresentação. Em certo momento, Zé Felipe se aproximou da ponta central do palco e quase foi atingido.

Apesar do susto, ele conseguiu esquivar-se e não se feriu, mas logo em seguida lançou um olhar preocupado para a equipe.

A apresentação seguiu normalmente, sem outras intercorrências do tipo durante os momentos restantes.

Os lançadores de chamas são elementos cada vez mais utilizados para compor shows. Para se ter ideia, em junho de 2023, o cantor cearense Matuê chegou a ser atingido pelo fogo de uma dessas estruturas, durante um show em Minas Gerais.

Fãs se preocuparam, mas ele esclareceu posteriormente, através das redes sociais, que também não teve grandes ferimentos, contando apenas uma pequena queimadura na cabeça.