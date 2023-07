Anápolis sedia campeonato nacional de sinuca

Chegou ao último dia a realização do Campeonato Nacional de Sinuca, organizado pela Liga Brasileira de Sinuca (LBS), em Anápolis.

O evento está sendo realizado desde sexta-feira (07) no Jóquei Clube, localizado no Bairro de Lourdes, e vai até este domingo (09).

Nesta edição, o torneio conta com a participação de Baianinho de Mauá, reconhecido como o maior jogador do Brasil e um dos melhores do mundo.

Com transmissão ao vivo realizada pelo canal Mundo da Sinuca, no YouTube, a competição já soma mais de 400 mil visualizações.

Aos entusiastas que competirem na categoria amadora, ainda há a possibilidade de classificação para a próxima etapa, no caso de vitória.

Os dois melhores atletas locais serão convidados pela LBS para seguirem no campeonato, em fase que será realizada na cidade de São Paulo (SP).