Band escolhe Paloma Tocci para substituir Glenda Kozlowski no Show do Esporte

GABRIEL VAQUER, SE – Um dos nomes esportivos mais conhecidos da Band, Paloma Tocci é a nova apresentadora do programa Show do Esporte, exibido aos domingos pela emissora. Ela assume a atração na próxima semana, no lugar de Glenda Kozlowski, que vai apresentar o novo programa noturno da emissora juntamente com Zeca Camargo, e que vai substituir Faustão, a partir do próximo mês de agosto.

Segundo apurou a reportagem, Glenda fará a passagem de bastão no próximo domingo (16), e terá direito a se despedir do público. Junto com a nova função, Paloma Tocci vai continuar como no Jornal da Band como colunista esportiva, e na apresentação do principal telejornal em esquema de plantões no fim de semana.

Paloma também tem um quadro de esportes na rádio BandNews FM. No Show do Esporte, Paloma Tocci vai continuar com a companhia de Elia Júnior, que segue no dominical. Glenda estava na atração desde seu retorno na nova fase, em 2020.

Em uma mistura de Jornalismo, entretenimento e esporte, Glenda Kozlowski vai estar com Zeca Camargo, sempre logo após o “Jornal da Band”. O título da atração ainda não está definido, e nem mesmo a data de estreia da produção.

Apenas na última sexta-feira (7), a Band encerrou as gravações do Faustão na Band. O programa, que estava no ar desde janeiro de 2022, terá edições inéditas até o início de agosto, quando dará lugar para o novo produto do horário nobre.

Faustão não participou dos trabalhos, que foram comandados por Anne Lottermann e João Guilherme Silva, filho do apresentador.