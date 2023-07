Com cerveja na mão, motorista bêbada perde controle do carro e mata motociclista

A ingestão de bebida alcoólica, combinada a direção de um carro por parte de uma mulher visivelmente embriagada, de 45 anos, causou a morte do árbitro de futebol Edivaldo Marinho dos Santos, de 49. A fatalidade aconteceu na tarde deste domingo (09), na GO-537, em Senador Canedo.

O Portal 6 apurou que o acidente ocorreu na altura do km 3, quando a suspeita trafegava pela via, em um veículo Ford Ka, sentido ao trecho da G0-403, no Jardim das Oliveiras.

Neste momento, a condutora teria perdido o controle do automóvel, invadido a pista contrária e colidido frontalmente com a moto do árbitro, que seguia na mesma direção. Com o impacto, o motociclista acabou não resistindo aos ferimentos.

Após o acidente, segundo algumas testemunhas, a motorista do Ford Ka chegou a descer do automóvel com uma garrafa de cerveja na mão e teria tentado fugir, mas foi impedida por populares, que também acionaram a Polícia Militar (PM).

Em imagens registradas no local, é possível ver a parte frontal do carro completamente estragada e a motocicleta atingida, no chão, totalmente destruída.

Além da PM, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Instituto Médico Legal (IML) e uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU), foram acionadas e estiveram na cena do crime de trânsito.

A motorista do Ford Ka foi conduzida até uma delegacia do município e submetida ao teste do bafômetro, que constatou que ela tinha 0,79 mg/l de álcool no organismo.