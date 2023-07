Conheça o cinema de Goiânia com entrada mais barata e filmes que em nenhum outro são encontrados

No coração de Goiânia, existe um clássico cinema, com a entrada mais barata da cidade e um catálogo de filmes sem igual dentro da capital.

Estamos falando do Cine Cultura. Inaugurado em 1989, ele se localiza no Setor Central, na Praça Cívica, dentro do prédio Marieta Teles – bem de frente ao Monumento das Três Raças.

A sala de projeção, batizada como Eduardo Benfica, conta com 97 lugares (um deles destinado para cadeirante) e funciona todos os dias, incluindo finais de semana e feriados.

A programação da semana conta com uma variada gama de obras cinematográficas. Nela entram lançamentos de filmes comerciais – como as megaproduções hollywoodianas, por exemplo – além de longas fora do circuito convencional.

Assim, o Cine Cultura abre as portas para produções premiadas e clássicos de todo o mundo, sem deixar de contemplar os artistas goianos.

Para assistir a um filme, é preciso desembolsar apenas R$ 10, em dinheiro físico. No entanto, o que já é barato, se torna ainda mais, nas segundas-feiras.

Isso porque a entrada sai pelo valor único de R$ 5 para todos que forem ao cinema no dia em questão.