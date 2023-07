O dia histórico em que Goiânia registrou 1º C de temperatura

Na lista de capitais brasileiras que fazem frio, Goiânia não é uma das bem posicionadas. Porém, houve um dia histórico em que os moradores sentiram como se estivessem no Polo Norte – pelo menos para os parâmetros goianos.

No Instagram, um vídeo do perfil Goiânia Lugares vem fazendo sucesso por contar a história do dia em que Goiânia atingiu a temperatura surpreendente de 1 ºC.

Nas imagens, gravadas em 1985, é possível ver as pessoas caminhando com jaquetas, mãos escondidas nos bolsos e até nas bolsas.

Conforme o vídeo, a temperatura comum da capital varia entre 17,7 ºC e 39,6 ºC. Porém, em julho de 1938, Goiânia teve uma mínima de 1,2 ºC.

Nos comentários, internautas demonstram saudade de uma época em que a cidade registrava temperaturas mais amenas. “Cadê esse frio meu Deus? Cadê”, escreveu uma.