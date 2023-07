Retomada de fornecimento de água em 120 bairros da Grande Goiânia será adiada, afirma Saneago

A Saneago anunciou que um vazamento na obra de uma adutora deve adiar a retomada do fornecimento de água em Goiânia e Aparecida de Goiânia.

Em nota, a empresa informou que, durante a madrugada de domingo (09), a interligação foi concluída e iniciaram os testes para sua operação. Entretanto, foi identificado um vazamento em uma das flanges (espécie de anel dentro do canal).

Com isso, a retomada do bombeamento precisará ser adiada para que as equipes executem todos os reparos necessários.

A previsão era de que o bombeamento de água nas regiões abastecidas pelo Sistema João Leite fosse retomado às 9h deste domingo (09).

Contudo, a Saneago não deu uma nova estimativa de quando a situação seria normalizada.

Por fim, a empresa apontou que os ajustes estão sendo executados por duas frentes de trabalho, para que o bombeamento seja retomado o mais rápido possível.

Vale destacar que mais de 120 bairros em Goiânia e Aparecida estão sendo afetados com a paralisação do fornecimento de água para a realização das obras.