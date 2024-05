Homem que estava subindo em carros na Marginal Botafogo morre após ser atropelado

Polícia chegou a ser acionada para tentar conter a vítima, que estaria fora de si

Thiago Alonso - 03 de maio de 2024

Acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (03). (Foto: Reprodução)

Um pedestre, que estaria causando tumulto na Marginal Botafogo, em Goiânia, acabou morrendo na tarde desta sexta-feira (03), após ser atropelado por um carro.

Segundo testemunhas, o homem estaria fora de si, subindo em veículos que passavam pelo local.

Assim, populares acionaram a Polícia Militar (PM), que tentaram remover a vítima dali, a fim de tentar conter a confusão.

No entanto, a ação não foi o suficiente para parar o pedestre, que então teria trocado de via, onde continuou fazendo o mesmo.

Após algum tempo causando os transtornos, o homem foi atropelado por um veículo, que não parou para ajudar e fugiu da região.

Deste modo, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, no qual constataram que a vítima havia morrido ainda na via.

Assim, a Polícia Cientifica compareceu ao local, juntamente com a Polícia Civil (PC) para realizar as diligências cabíveis.

Agora, ficará a cargo das autoridades competentes as devidas investigações sobre o caso.