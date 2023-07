É inevitável: alguns relacionamentos caem na rotina! Nessas horas é comum um ficar culpando o outro, e os namorados perderem sua sintonia e atração pelo outro.

Quando chega nessa fase as mulheres esperam um certo comportamento dos homens e acabam se decepcionando muito quando não recebem nada.

6 coisas que as mulheres gostariam que os namorados fizessem e não contam

1. Presentes fora de época

Começando nossa lista, as mulheres esperam dos homens mais surpresas e isso inclui presentes fora de datas especiais.

Principalmente para aquelas que possuem a linguagem do amor de presentes, receber um mimo vez ou outra pode ser muito especial.

2. Atenção aos detalhes

Os homens costumam ser mais práticos e diretos em relação a todas as suas áreas da vida, isso pode incomodar um pouco as mulheres.

Sendo assim, uma coisa que as namoradas esperam muito é mais atenção aos detalhes.

3. Mais carinho durante aqueles dias

Enfrentar a TPM e todos os dias menstruada pode ser muito desafiador para as mulheres, é por isso que uma das coisas que elas mais prezam é um cara que não a trata com desdém durante essa época.

Isso quer dizer que elas querem ser mimadas, agraciadas e bem tratadas durante esses dias. Elas merecem!

4. Surpresas

Como dito no início do texto, as surpresas ganham a mulherada!

Elas querem jantares surpresas, encontros inesperados e tudo mais que possa as surpreender positivamente, e que nem sempre os homens fazem.

5. Se dar bem com as amigas dela

Nem sempre os namorados conseguem se dar bem com as amigas da namorada, é por isso que essa é mais um desejo delas que fica subentendido.

Em outras palavras, elas querem que o parceiro faça questão de estar em rolês juntos com as amigas dela e assim por diante.

6. Esforço para sair da rotina

Por fim, as mulheres querem que os homens tomem iniciativa para que o relacionamento saia da rotina.

Sendo assim, elas querem que eles marquem viagens, façam um jantar romântico, façam propostas e assim por diante.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!