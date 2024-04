6 alimentos que causam gases com mau cheiro e muitos não sabiam

Devido às alguns compostos, esses ingredientes devem ser consumidos com cuidado

Gabriella Licia - 30 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube/BRUNA CARVALHO TV)

Já se perguntou se realmente existem alguns alimentos que causam gases no corpo humano, com maus cheiros intensos, após consumidos e se é possível amenizar essa problemática? Se não, saiba que, de fato, há alguns ingredientes terríveis, capazes de intensificar aquele aroma ruim que as flatulências emitem.

Mas afinal, você sabe o que é a flatulência e como ela é ocasionada? Bom, os gases são, basicamente, produzidos como parte natural do processo digestivo, sendo resultado da fermentação de alimentos no trato gastrointestinal pelas bactérias presentes no cólon.

A flatulência é uma ocorrência normal e saudável. Os gases intestinais são compostos principalmente de hidrogênio, metano, dióxido de carbono e, em menor quantidade, gases como sulfeto de hidrogênio, que conferem o odor característico ao flato.

Agora, a grande questão é que há sim uma variedade de alimentos que causam gases mais intensos e, para piorar, com cheiros horríveis. Quer entender quais são? Confira a lista abaixo e fique por dentro! Olha só!

6 alimentos que causam gases com mau cheiro e muitos não sabiam:

1. Vegetais crucíferos

Brócolis, couve-flor, repolho e couve de Bruxelas são os primeiros itens dessa lista. Esses podem ser terríveis para a fermentação dos gases fedidos.

2. Leguminosas

Feijão, grão-de-bico, lentilhas não ficam atrás nesta lista também e podem resultar em flatulências com péssimo cheiro.

3. Ovos

Especialmente quando consumidos em grande quantidade, os ovos podem ser terríveis para o cheiro liberado no organismo humano.

4. Alho e cebola

Ambos contêm compostos de enxofre, que intensificam o aroma do flato.

5. Laticínios

Especialmente para pessoas com intolerância à lactose, esses ingredientes também podem ocasionar péssimos cheiros.

6. Alimentos ricos em fibras insolúveis

Por fim, nesta lista de alimentos que causam gases, temos os cereais integrais e algumas frutas, como maçãs e peras, ricos em fibras insolúveis e capazes de aumentar muito o cheiro ruim.

