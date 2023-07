O que a Polícia Civil já sabe sobre o caso da criança de 3 anos assassinada pelo pai

Novas informações vieram à tona acerca do caso de Cristiano Alves da Silva, homem de 34 anos que tirou a própria vida após matar a filha Sophia, de apenas 03 anos, no município de Rio Verde, região Sudoeste de Goiás. O crime aconteceu no domingo (09).

Ao Portal 6, o delegado responsável pelo caso, Adelson Candeo, revelou detalhes sobre a dinâmica do crime e as motivações que levaram ao episódio de crueldade ocorrido em uma casa localizada no Jardim das Margaridas. As informações foram repassadas em depoimento de um conhecido do autor.

“O pai da criança, separado da mãe há três meses, decidiu se vingar dela fazendo cortes nos pulsos da filha. Ele fez os cortes nos dois braços, tirou fotos e enviou para um amigo, junto de dois áudios que afirmavam que a mãe não voltaria a ver a menina”, relatou.

Após receber essas mensagens, o rapaz teria corrido até a casa na tentativa de coibir a ação. Porém, segundo o delegado, ele perdeu minutos preciosos já que as portas e janelas estavam trancadas.

“Ele afirmou ter escutado o choro de desespero da menina, pedindo ao pai que parasse porque estava doendo muito”, contou.

Diante de tudo isso, o conhecido teria arrombado a porta e entrado no imóvel, momento que percebeu a enorme quantidade de sangue no local.

“Ele encontrou a criança já caída, desacordada, e o pai sentado na cama com a faca na mão. Ele tomou a faca dele e começou a acionar o socorro, momento em que o Cristiano investiu contra ele, derrubando o celular e indo até a cozinha, onde pegou outras facas, com as quais cortou os próprios pulsos e pescoço”, detalhou Adelson.

Após a confusão, o amigo saiu da residência e acionou a Polícia Militar (PM), que compareceu rapidamente ao local. Todavia, a criança e o pai já estavam mortos quando encontrados.

Por fim, o delegado informou que a mãe de Sophia ainda não foi ouvida devido à gravidade e sensibilidade do caso, mas deve ser procurada ao longo desta semana para prestar depoimento.