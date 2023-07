Sem as patinhas, cãozinho de ‘cadeira de rodas’ viraliza e faz a alegria de crianças em Anápolis

Em Anápolis, um membro da organização não governamental (ONG) SOS Animais vem chamando atenção por onde passa, levando alegria e agitação para as crianças que com ele se encontram.

Estamos falando do Dumbo, cachorrinho que, mesmo sem andar com as patas traseiras, consegue aprontar e fazer estripulias.

Quem contou isso ao Portal 6 foi Fabiana Galetti, responsável pela adoção do bichinho. Em setembro de 2023, completará seis anos desde que ela resgatou o animalzinho das ruas.

“Eu estava passando pelo bairro Dom Felipe e encontrei ele se arrastando no asfalto quente. Ele estava muito machucado, com ralados, muito magro. Aí eu peguei ele e levei direto para a clínica”, lembrou.

Após passar três meses internado, o cãozinho não conseguiu achar um novo dono para cuidar dele. Foi aí que Fabiana deu um passo à frente e levou Dumbo para casa.

“Hoje eu sou apaixonada, louca por ele. Existem vários cuidados que temos que tomar diariamente, mas eu não me vejo sem ele. Ele é minha vida”, afirmou.

Limitações

Por não ter as patas traseiras, o animalzinho precisa usar uma espécie de cadeira de rodas para andar na rua com maior liberdade. Dentro de casa, ele usa uma sacolinha especial, para evitar que se machuque no chão.

Além disso, Dumbo usa uma fralda, onde pode fazer as necessidades, que é trocada ao menos três vezes ao dia.

Apesar das limitações, Fabiana aponta que o pet dela é feliz e animado como qualquer outro bichinho de estimação.

Alegria das crianças

Além de ocupar um lugar cativo no coração da dona, Dumbo é também mascote da SOS Animais Anápolis e sempre figura nas palestras que a ONG organiza em escolas e colégios.

Ao Portal 6, a vereadora Seliane da SOS (MDB) apontou que o bichinho adora ficar no meio da criançada, deixando elas agitadas e despertando a curiosidade.

“As crianças ficam loucas, querem pegar, colocar no colo, fazem inúmeras perguntas. Elas ficam deslumbradas por ele usar cadeirinha e fralda. Elas prestam mais atenção nele do que em nós”, se diverte ao lembrar.

A fundadora da ONG também destacou que Dumbo terá uma agenda cheia para agosto, com mais ações para conscientização, após as férias escolares de meio de ano.