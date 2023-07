“Tenho total confiança nas posições adotadas pelo MDB de Anápolis”, diz Daniel Vilela

Vice-governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB) é o entrevistado desta semana do “Seis Perguntas Para”, da seção Rápidas.

Presidente regional do MDB, Daniel atualmente é o principal quadro do partido em Goiás após os falecimentos de Iris Rezende e do pai, Maguito Vilela.

Ele abriu o jogo sobre o início das tratativas para as eleições de 2024, a parceria com o União Brasil, além da atuação do partido em Anápolis.

O cenário indefinido em Goiânia, com a disputa entre Gustavo Mendanha e Ana Paula Rezende também foi tema da entrevista.

6 perguntas para Daniel Vilela

1. Como estão as tratativas do partido para 2024?

Daniel Vilela: As articulações seguem em caráter, digamos, embrionário. Ainda há um tempo considerável até o início das convenções partidárias. O momento atual demanda muito diálogo com as nossas lideranças, sobretudo as do interior, para, gradativamente, construirmos todos juntos o melhor cenário para o MDB nas eleições municipais de 2024.

2. O MDB pretende lançar candidato nas cinco principais cidades do estado?

DV: Não só nas cinco maiores, mas em todas as cidades em que tivermos uma liderança do partido com muita disposição, coragem e determinação – e aqui incluo aqueles prefeitos e prefeitas emedebistas que vão à reeleição – para implantar e coordenar projetos que transformem, pra melhor, a vida da população. E o MDB sabe fazer isso. Sabe priorizar obras estruturantes sem descuidar do social, por exemplo.

3. E obrigatoriamente terá o União Brasil como vice ou MDB vice do União Brasil?

DV: Não se trata de obrigatoriedade; mas da oportunidade de replicarmos, na capital e no interior, a parceria que tem dado muito certo no estado. Esta aliança, originalmente construída para as eleições de 2022, tem como pilar a política do bem, a somatória de forças daqueles que querem trabalhar juntos para entregar resultados para os goianos. Por isso em recente evento na sede do União Brasil, aqui em Goiânia, quando foi realizada convenção daquele partido, reafirmei que para 2024, o MDB tem o União como parceiro prioritário.

4. Em Anápolis, o MDB é oposição à gestão de Roberto Naves, que também é base do governador Ronaldo Caiado. Isso pode atrapalhar os planos do MDB ter candidatura própria ou até mesmo ter interferência do diretório estadual nas decisões locais?

DV: De forma alguma. O MDB é, antes de tudo, um partido que respeita a autonomia dos seus líderes, e não é diferente com Anápolis, onde, por exemplo, vereadoras do nosso partido avaliaram determinados projetos da Prefeitura como relevantes para os anapolinos e votaram favorável ao Executivo.

Tenho total confiança no MDB de Anápolis, representado pelo vereador José Fernandes, pelas vereadoras Seliane e dra. Trícia, pelo deputado estadual Amilton Filho e principalmente pelo presidente Márcio Côrrea – que tem conduzido muito bem nosso partido, por sinal -, além de tantas outras boas lideranças que temos aí. Márcio é o pré-candidato do MDB na cidade, tem autonomia para tomar as decisões e, diga-se de passagem, é um político com grande capacidade de gestão. Os anapolinos ganhariam muito com Márcio prefeito.

A discussão sobre alianças em Anápolis será feita mais à frente. Vamos trabalhar para que os partidos que estão na base do governador Caiado estejam juntos. Mas lembrando sempre que essa vontade não dependente só do MDB, mas também das demais legendas. O interesse pela união tem que ser recíproco. Não adianta, por exemplo pregar a união e, na prática, atuar, ainda que indiretamente, pela divisão.

5. E em Goiânia? Está definido o nome de Ana Paula como candidata do partido?

DV: Ainda não, ainda que este seja nosso maior desejo. Ana Paula está avaliando o cenário e ainda não bateu o martelo. Mas pelo que já conversamos, deve fazer isso em breve. Diante do quadro administrativo em que Goiânia se encontra hoje, Ana tem todas as condições de conduzir uma gestão muito mais produtiva e eficiente, que cuidaria da nossa cidade como de fato ela merece. Assim como fez seu pai, nosso saudoso líder Iris Rezende.

Em todo caso, vamos continuar trabalhando pela candidatura própria do MDB em Goiânia.

6. No geral, quantos candidatos a prefeito o MDB espera lançar no estado?

DV: É natural que os partidos busquem se fortalecer trabalhando, para 2024, com foco no lançamento de candidaturas. Imagine o MDB, partido de maior capilaridade no estado de Goiás? Então como toda grande legenda, queremos lançar candidatos no maior número possível de cidades.

Mas não vamos fazer nada sem discutir com o grupo de aliados, principalmente com o União Brasil. E, por isso, também não vamos deixar de lado a possibilidade de apoiar nomes de outros partidos que tenham bons projetos. Mas é sempre bom a gente destacar que o grande maestro dessas composições será o governador Ronaldo Caiado.