Dada a largada para Minimaratona de Anápolis e os primeiros inscritos vão ganhar kit gratuito

Estão abertas as inscrições para a Minimaratona 31 de Julho, tradicional corrida de rua que faz parte das comemorações do aniversário de 116 anos de Anápolis.

Em 2023, a 42ª edição do evento será realizada no dia 23 de julho, em dois percursos: 5 km e 10 km, com largada às 8h em frente ao Ginásio Internacional Newton de Faria.

As inscrições estarão disponíveis até o dia 16 de julho e podem ser feitas através do site oficial da Minimaratona.

A retirada dos chips para contagem e números impressos para a camisa será na sequência, entre os dias 20 e 22 de julho, no Ginásio Internacional, localizado no Setor Central de Anápolis.

Os 700 primeiros atletas inscritos, por ordem e horário de registro no site, receberão um “mimo” da organização, recebendo um kit atleta com camiseta, viseira e sacochila.

A retirada dos chips, números e do kit atleta acontecerá mediante a troca por 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão revertidos em cestas de alimentos para o programa Voluntários de Coração.

Os atletas de Anápolis com melhor desempenho (seis mulheres e seis homens) nos percursos ganharão viagem com hospedagem, inscrição e alimentação inclusas, para participar da tradicional corrida de São Silvestre, que acontecerá no dia 31 de dezembro, em São Paulo.

Vale destacar que todos que concluírem a corrida dentro do limite de tempo das provas na 42ª minimaratona receberão medalha de participação.

Os três primeiros colocados, tanto no geral e por faixa etária, também receberão troféus e mais de R$ 33 mil em prêmios.