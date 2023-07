Os servidores municipais é que constroem a cidade no dia a dia!

Tenho sido acionado por centenas (sim, centenas) de servidores públicos municipais questionando meu posicionamento quanto ao projeto substitutivo que implica em modificações na carreira.

Sigo com meu posicionamento, sempre votar em acordo com os servidores, dialogando diretamente com centenas deles via whatsapp. Desde o início do mandato desenvolvemos essa metodologia, envio o projeto e os servidores opinam diretamente.

O projeto substituto me provoca algumas indagações. Se os mecanismos de controle já existem na lei de responsabilidade fiscal, por que reproduzi-los numa lei municipal?

O risco de criar uma nova barreira para o reajuste salarial também cria um enorme mal estar. Os servidores são fundamentais para o bom funcionamento dos serviços públicos e precisam ter suas garantias preservadas. Piso, reajuste, data base e progressões são direitos de acordo com cada carreira.

A possibilidade de aumento na alíquota que havia sido aventada seria extremamente prejudicial aos servidores, principalmente aos mais humildes, com salários baixos e defasados, como vigias, coveiros, merendeiras, ashas e auxiliar administrativos, essas categorias precisam é de um novo plano de carreira que valorize seus cursos superiores, tempo de serviço e que permita mais qualidade de vida e dignidade.

Já os agentes de saúde e endemias, estes já tão sofridos sob chuva e sol, precisam de equipamentos de segurança, uniforme, filtro solar, além de mais compreensão sobre a complexa função que desempenham.

O ponto eletrônico precisa ser menos rígido, pois entrar na cada das pessoas não é tarefa simples e automática. Eles são a porta de entrada do nosso SUS. Retirar o acúmulo de benefícios para quem já ganha pouco não tem nenhum sentido.

Reafirmo aqui, os servidores é que definem meu posicionamento, eles é que constroem a cidade no dia a dia!