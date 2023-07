É bom estar preparado para a bomba que está prestes a chegar! É que, em breve, haverão alguns signos que vão ter a vida revirada com a volta de um ex amor do passado.

Acontece que, no próximo dia 22 de julho, o planeta Vênus – que está na casa de leão atualmente – entrará em período de retrogradação. Isso poderá causar uma série de fatores para muitas pessoas, incluindo o reaparecimento de alguém.

E o horóscopo diz mais! Essa situação poderá acontecer antes dos 11 dias previstos e causar um turbilhão de sentimento. Essa pessoa causou efeitos inegáveis nesses corações e agora deixará tudo ainda mais confuso.

Bom, se você quer saber de quem estamos falando, confira abaixo a lista com os três signos que separamos! Veja!

3 signos que vão ter a vida revirada com a volta de um ex amor do passado:

1. Áries

É arianos… é bom estar bem calmo para quando a notícia chegar. Isso, se já não tiver chegado, né? Alguma pessoa que te marcou fortemente no passado pode estar tentando reacender as chamas da paixão.

Obviamente, isso poderá deixar os seus sentimentos bem bagunçados, já que este estava sendo um momento de progresso e busca de independência emocional.

Mas não dá para fugir disto! Vocês têm muita coisa para resolver ainda e essas pendências precisam ser finalizadas – seja para ficarem juntos ou acabar com tudo de vez -. Seja cauteloso e aproveite o necessário. Afinal, esse alguém também sentiu muito a sua falta.

2. Touro

Como os taurinos dificilmente encontram a sonhada paz, alguém do passado também tem chegado para causar um estrago. A compatibilidade de vocês é simplesmente incrível e isso deixa os nativos completamente perdidos.

Afinal, a química entre quatro paredes é fundamental para gamar um taurino. Pois é, vocês precisarão conversar bastante e resolver para qual direção essa relação irá.

Mas lembrem-se! É imprescindível colocar alguns pontos, seja para um novo capítulo ou para o encerramento da novela.

3. Escorpião

Por fim, os escorpianos também serão afetados com esse reaparecimento. Apesar da mágoa, a saudade é indiscutível, né? Pois bem, é hora de engolir um pouco do orgulho e conversar com essa pessoa.

Não se preocupe, pois ela terá a iniciativa. Você só precisa definir se dará uma segunda chance (o que é pouco provável) ou se dirá tudo o que ficou guardado durante esse tempo e finalizará o ciclo. Pense com calma!

