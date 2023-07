Clínica Popular da Saúde tem ultrassonografias com preços acessíveis e em todos os períodos do dia

Apesar de ser considerado um exame simples, a ultrassonografia é extremamente importante para avaliar a saúde de um paciente. Por isso, existem diversos tipos, que permitem observar diferentes partes do corpo, para diversos diagnósticos.

Dentre as principais ultrassonografias existentes estão aquelas que são fundamentais para garantir o bem-estar das mulheres. E todas elas são ofertadas na Clínica Popular da Saúde, em Anápolis.

Uma delas é a ultrassom transvaginal, que avalia o canal vaginal, colo do útero, útero, trompas e ovários. Com as imagens, é possível observar irregularidades nesses órgãos. O exame ainda é utilizado para o acompanhamento de uma gravidez ou para diagnosticar cistos, infecções e câncer.

Na clínica popular, a ultrassom transvaginal custa R$ 90 à vista ou R$ 110 no cartão de crédito.

Há também a ultrassom de mama, que identifica lesões císticas, nódulos, assimetrias ou alterações mamárias. Ela tem o valor de R$ 100 à vista ou R$ 120 no cartão.

Outro tipo de ultrassonografia, que também pode ser feita por homens, é a da tireoide. Ela serve para diagnosticar lesões focais e permite a avaliação dos linfonodos e glândulas salivares. Atualmente, ela custa R$ 90 à vista ou R$ 110 no cartão.

A melhor parte é que a Clínica Popular da Saúde se destaca por ofertar os exames de imagem em todos os períodos, sendo de segunda a sexta pela manhã e à tarde, aos sábados pela manhã, além de três dias da semana no período noturno.

O objetivo é ofertar aos pacientes a oportunidade de passar pelos exames nos horários que forem mais convenientes, juntamente com uma estrutura completa e muito conforto.

Na clínica, além dos preços acessíveis, também há a possibilidade de parcelamentos em até 10 vezes no cartão de crédito. Basta conferir as condições antecipadamente.

Os interessados em agendar uma ultrassonografia ou conhecer mais opções de exames e consultas médicas podem entrar em contato pelo telefone (62) 3324-8593 ou pelo WhatsApp (62) 9 9551-1193.