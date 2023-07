Dias após conseguir emprego, mulher é demitida por justa causa e decide revelar o motivo

Uma professora de Barranquilla, na Colômbia, foi demitida do cargo recebido dias após conseguir se efetivar no novo emprego em uma escola, noticiou o Metro World News.

Yeimmy Ilias Isaza, teve seu desligamento da função de professora efetivado após os administradores da escola em que trabalhava terem conhecimento das fotos sensuais que ela publicava na conta do Instagram pessoal.

“Não se trata apenas de acreditar em você, mas de trabalhar em você”, escreveu ela em uma foto que causou problemas no antigo emprego. Na imagem, ela estava com biquíni dourado metálico e um top de renda.

No perfil pessoal, Isaza posava com vestidos justos, lingeries, tops decotados e biquínis, o que deve ter causado a ira de seus contratantes na escola.

Segundo a direção da escola, a imagem online de Isaza não era condizente com as políticas do local de trabalho para o qual foi contratada e que a única solução para não criar conflitos com pais de alunos e administração era a demissão da educadora.

Após o ocorrido, a educadora atingiu mais de 392 mil seguidores no perfil. Segundo o Metro, ela conseguiu um emprego novo em uma escola onde é aceito sua presença nas redes sociais independente do tipo de conteúdo que publica lá.