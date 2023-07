Homem que saiu do Brasil para trabalhar ilegal nos EUA surpreende com relato sincero

Não importa se seja para viajar ou mesmo viver uma nova vida em outro canto do mundo, muitos brasileiros ainda sustentam o sonho de ir deixar a vida que levam e ir morar fora no exterior.

Um morador de Peçanha (MG) viralizou na internet após dar um depoimento de arrependimento por ter deixado o Brasil para tentar a vida em outro país.

Há um ano, Romário e a família saíram em busca da tentativa de uma nova vida nos Estados Unidos. Em um vídeo publicado no Facebook, pela página Júnior Pena, ele conta a trajetória difícil que passou entrando ilegalmente durante 07 dias na fronteira pelo México de forma clandestina.

O depoimento humilde do trabalhador, pai de duas crianças, emocionou os internautas relatando as dificuldades com os supermercados, o idioma local, a falta de trabalho, o clima com muita neve e o problema da falta de adaptação a ela. “Eu saí do Brasil iludido porque tive muitas promessas de lá.”

“Uma pessoa falou uma coisa para mim, chegando aqui era outra coisa. (…) Quase voltei para trás. O aluguel aqui tá arrebentando”, conta ele no vídeo. Quando morava em Peçanha antes de ir para os Estados Unidos, Romário exercia a profissão de pintor.

O vídeo com o desabafo emocionado do pai de família atingiu mais de 12 mil curtidas, 840 comentários e quase 1 milhão de visualizações.

Confira o vídeo completo: