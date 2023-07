Longe dos holofotes e morando em Alto Paraíso: saiba como anda a vida da ex-produtora da Xuxa

Dos tempos de fama e intenso sucesso, só restaram lembranças. Pelo menos é o que aconteceu com a ex-cantora, Angela Mattos, irmã da diretora e ex-empresária da Xuxa, Marlene Mattos. A artista, que se lançou no mundo da música no início dos anos de 1990, abandonou os holofotes e vive hoje na cidade de Alto Paraíso, em Goiás.

A vida da também ex-produtora voltou a ser assunto devido à produção do documentário “Xuxa”, que será lançado na plataforma do Globoplay na próxima quinta-feira (13), que contará a trajetória da’ rainha dos baixinhos’ e o envolvimento com a família Mattos.

Angela, que chegou a emplacar músicas nas paradas de sucesso e ter a canção “Patinho Feio” utilizada em uma trilha de novela, atualmente realiza trabalhos com gestantes por meio do projeto Semente Amarela – que é uma rede de acolhimento a jovens, crianças e bebês que estão em um situação de fragilidade durante o momento da gravidez.

Além do novo segmento, a mulher também se tornou mãe de três filhos e tem até uma neta, chamada Sol, com quem costuma publicar algumas fotos no Instagram.

Os laços com a ‘rainha dos baixinhos’ tiveram início quando a ex-cantora começou a atuar como produtora nos programas da Xuxa.

No entanto, a relação com a artista não era apenas profissional. Tanto é que a apresentadora é madrinha de todos os filhos de Angela.

Contudo, todo o afeto entre as duas chegou ao fim em meados de 2002, após Xuxa romper as relações com a produtora Marlene Mattos, acusando-a de manipulação. Atualmente a ex-cantora e a apresentadora não se falam mais.