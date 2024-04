Karol Conká dará palestra em Harvard sobre música e formação de identidade

Rapper foi selecionada para evento que reúne estudantes, pesquisadores, líderes comunitários, ativistas, executivos e empresários

Folhapress - 02 de abril de 2024

Rapper foi uma das escolhidas para dar uma palestra na Brazil Conference 2024.(Foto: Ronny Santos/Folhapress)

A rapper Karol Conká foi uma das escolhidas para dar uma palestra na Brazil Conference 2024, que acontecerá nos próximos dias 6 e 7 de abril, em Harvard, nos Estados Unidos. Ela falará, no primeiro dia, sobre como a música pode desempenhar um papel fundamental na formação de identidades e na inspiração de sonhos de jovens.

A Brazil Conference é o principal evento realizado pela comunidade brasileira fora do país e é organizado por estudantes, pesquisadores e professores brasileiros.

Além de Conká, KondZilla e Xamã também marcarão presença no evento. São esperados cerca de 1.200 participantes, entre estudantes, pesquisadores, líderes comunitários, ativistas, executivos e empresários nacionais e internacionais.

O público pode acompanhar as palestras por meio do canal oficial da Brazil Conference no YouTube.