SBT acerta com humorista Rodrigo Capella para reforçar matinal Chega Mais

Na TV aberta, Capella ficou conhecido por ter feito parte do elenco do Comédia MTV

Folhapress - 21 de março de 2024

GABRIEL VAQUER – O SBT acertou a contratação do humorista Rodrigo Capella, conhecido por ter feito trabalhos na extinta MTV Brasil (1990-2013) e em outras emissoras abertas, além de ser um dos precursores da comédia stand-up no Brasil.

O ator fará parte do elenco do programa Chega Mais, atração matinal comandada por Regina Volpato, Paulo Mathias e Michelle Barros, e que estreou no início do mês na emissora.

A missão de Capella será produzir reportagens bem humoradas para a atração, nos moldes do que chegou a fazer para o Hoje em Dia, atração que tem o mesmo perfil de público, mas exibida atualmente pela Record.

O SBT já vinha ensaiando uma aproximação com Rodrigo Capella nos últimos tempos. Em 2023, ele foi vice-campeão do Bake Off Celebridades, reality de culinária da emissora de Silvio Santos.

Ele também fez algumas participações no Programa do Ratinho, no Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel, e no humorístico A Praça é Nossa. Seu desempenho sempre foi muito bem avaliado pela direção.

Na TV aberta, Capella ficou conhecido por ter feito parte do elenco do Comédia MTV, humorístico que contou com Marcelo Adnet, Tatá Werneck, Dani Calabresa, Paulinho Serra, Bento Ribeiro, entre outros nomes importante do humor.

Em sua passagem na Record, participou do Programa da Sabrina, comandado por Sabrina Sato; e foi um dos participantes da quinta temporada do reality A Fazenda.

Por fim, Capella também passou pela RedeTV!, onde foi um dos apresentadores do programa Morning Show, onde ficou por apenas seis meses.