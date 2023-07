Segredo para comprar mais barato na Amazon é revelado e deixa muitas pessoas animadas

Comprar online se tornou um dos hábitos mais praticados pelos brasileiros atualmente. Após a pandemia, o comportamento de consumo na internet mudou radicalmente e teve crescimento espantoso.

A compra via e-commerce disparou entre marcas famosas e lojas conhecidas. Com isso, a busca por desconto e o frete grátis são primordiais, além, claro, de um produto de boa qualidade e procedência garantida.

No intuito de ajudar os internautas com boas dicas de compras, o canal Jornada Top descobriu um truque valioso sobre um outlet no próprio site da Amazon, que muita gente não sabia da existência e a quantidade de produtos com valores mais acessíveis.

Na publicação, que já atingiu mais de 151 mil curtidas e mais de 1.100 comentários, o vídeo mostra o comparativo de preços entre concorrentes da plataforma e comprovação de valores mais baixos que os de venda dos mesmos produtos na internet.

A dica foi tão animadora que os seguidores foram logo nos comentários fazerem algumas observações.

“São dicas como essa que vale a pena consumir os vídeos de certos canais. Não tentem engajar inscritos postando minhocas, mas sim se focando em coisas que realmente ajudam as pessoas”, comentou um.

“Só não digo que te amo porque sou casada, mas tu és necessário. Obrigada”, agradeceu outra seguidora. “Cara que demais, teu conteúdo é excelente! obrigada por tanto!”, completou.

Como achar o outlet?

No site, basta ir nos três risquinhos no canto superior esquerdo, localizar a opção “programas e recursos”, clicar no botão “ver tudo” e lá dentro dele clicar na opção chamada “Amazon Outlet” e ser feliz.

Para tentar achar pelo telefone, basta ativar o Google Chrome no modo “para computador” e acessar a aba ofertas.

Confira a dica completa: