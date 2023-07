Com salários atrasados desde maio, médicos do Alfredo Abrahão podem parar em 72h

Médicos especialistas em ortopedia e traumatologia do Hospital Municipal Alfredo Abrahão anunciaram, nesta quinta-feira (13), a deflagração de uma greve em 72 horas, caso não se cumpram algumas exigências expostas pela classe.

Em manifesto, eles expressaram que a principal demanda se trata do recorrente atraso salarial, que já soma dois meses sem pagamento.

O comunicado também alertou o Conselho Regional de Medicina e a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) da intenção de greve – fato requisitado em qualquer ameaça de paralisação por parte da classe médica, que deve acontecer com 72h de antecedência.

O Portal 6 entrou em contato com profissioanis da unidade, que manifestaram os anseios da categoria frente ao cenário vivido.

“Sempre nos falam que o atraso é devido à falta de repasse da Prefeitura. Já foram mais de dois meses sem salário, e isso não só entre os ortopedistas, mas entre todos os médicos da unidade. Como o contrato da gestão municipal com a Organização Social vence em outubro, nos preocupamos de terminar e ficarmos sem ter a quem cobrar”, relatou um dos ortopedistas do hospital, que preferiu não se identificar.

Ainda segundo o médico, não só existe a falta de pagamento como também de respostas. Em protesto, a categoria sinalizou que só dará continuidade com os procedimentos de urgência, muita urgência e emergência.

“Se não tiver o pagamento dos meses e as respostas que pedimos no documento, não haverá atendimento. O que mais nos indigna e frustra é que já tem um mês que perguntamos para a direção, pelos grupos de WhatsApp no qual nos comunicamos, e ainda não recebemos respostas, nenhuma explicação”, desabafou.

Desdobramentos

Além da interrupção dos atendimentos usuais até o recebimento dos salários atrasados, há também a cobrança de uma explicação, por parte da gestão do hospital e da Prefeitura. A intenção seria compreender as reais razões do atraso e estabelecer o compromisso de que não se repetirá.

Nesta quinta-feira (13), os servidores afirmaram terem recebido uma mensagem enviada por um integrante recém adicionado ao grupo de contato entre os médicos e a gestora. Segundo relatos, teria sido prometido o pagamento do mês de maio entre o próprio dia e sexta-feira (14).

Também teria sido garantido o acerto do mês de junho até o dia 21 de julho, projetando uma semana para a completa retomada do regime de pagamento usual.