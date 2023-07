Faculdade Evangélica Raízes abre processo seletivo para transferência e segunda graduação

A Faculdade Evangélica Raízes, mantida pela Associação Educativa Evangélica, oferta um dos melhores cursos de Direito estado de Goiás. As inscrições estão abertas para quem quer transferir sua graduação, com diversas vantagens. Também está em andamento o processo seletivo para quem já possui um diploma superior e quer realizar a segunda graduação. Mas atenção: as vagas são limitadas e as inscrições vão até o dia 18 de agosto de 2023.

Quem faz transferência ganha isenção de matrícula e 50% de desconto em todas as mensalidades. Para se inscrever, basta acessar o site da Faculdade Evangélica Raízes. Os seguintes documentos devem ser apresentados: declaração de matrícula e histórico escolar atualizado com notas, forma de ingresso e participação ou dispensa do ENADE.

Os portadores de diploma também garantem o mesmo benefício: quem já tiver uma graduação, pode fazer sua inscrição para o curso de Direito com isenção de matrícula e pagar apenas a metade do valor da mensalidade. Para se inscrever, é necessário apresentar as cópias do diploma e do histórico escolar do curso de graduação.

As matrículas, para ambos os processos seletivos, vão até o dia 4 de setembro de 2023. Os seguintes documentos são exigidos para que os alunos selecionados possam se matricular: certidão de nascimento ou casamento; CPF do candidato (se menor de 18 anos, anexar e/ ou apresentar também fotocópia legível do CPF do (a) pai/mãe ou responsável); cédula de Identidade do candidato (se menor de 18 anos, anexar e/ou apresentar Cédula de Identidade do (a) pai/mãe ou responsável); estrangeiro – registro migratório nacional atualizado ou passaporte dentro do prazo de validade; título eleitoral; certificado de reservista e diploma ou certificado de conclusão do ensino médio, devidamente registrado.

Faculdade Evangélica Raízes

A Faculdade Evangélica Raízes tem como missão promover o ensino de excelência, buscando a formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento sustentável. Tanto que seu curso de Direito se destaca pela qualidade de seu corpo docente, composto por professores altamente qualificados e ativos profissionalmente, comprometidos com o ensino, a pesquisa e a extensão.

“Nosso diferencial é a prática. Oferecemos um curso de Direito no qual o aluno tem contato com a prática jurídica através de simulações e projetos desde os primeiros semestres. Nos estágios, pode atuar com processos reais no nosso Escritório Modelo, bem como nos nossos polos de atendimento à comunidade junto ao Juizado da Infância e Juventude e na Justiça Federal”, destaca Maxilene Correa, diretora da Faculdade Evangélica Raízes. “Essa produção acadêmica reflete nos nossos resultados no Exame da Ordem e ainda garante um bom posicionamento de mercado aos nossos egressos”, acrescenta.

Quer saber mais? Acesso o site www.faculdaderaizes.edu.br