Motorista de aplicativo fica sem acreditar na proposta que recebeu de passageiro casado

O Uber é um dos aplicativos de transporte de passageiros baseado na localização mais utilizados no mundo, atualmente.

Seja para se transportar de um destino para outro, pedir refeição de um restaurante, fazer entrega de uma mercadoria, as possibilidades de uso da plataforma são diversas.

É nessas idas e vindas que os motoristas desse ramo vivem histórias para lá de engraçadas, absurdas e bastante curiosas.

Um vídeo publicado no Instagram do perfil Uber Histórias contou o relato de um condutor que transportava um casal em São Paulo e recebeu uma proposta inesperada, que viralizou na internet.

O motorista Luís relata na gravação que recebeu um pedido inusitado de um homem casado acompanhado de sua esposa, enquanto os levava pela zona Oeste de São Paulo.

“Então, embarquei um casal ali no bairro de Perdizes. Conversa vai, conversa vem, o cara me solta: ‘Luís, posso te falar uma coisa? Pô, te achei muito bonito, cara. Seguinte, a gente é um casal liberal e a minha mulher curtiu você. (…) Só que tem um porém, você pegando ela, vai ter que me pegar também'”, diz o motorista no vídeo.

O condutor ficou bastante constrangido com a situação e o pedido inusitado do casal. Ficou sem reação e agradeceu o convite. O vídeo bateu mais de 5 mil curtidas, 370 comentários, além de mais de 2 mil compartilhamentos.

Confira como aconteceu a história: