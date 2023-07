Mulher consegue comprar casa por menos de R$ 7 e impressiona ao mostrar o antes e depois

Com um sonho na mão e apenas apenas £ 1, cerca de R$ 6,30, no bolso, uma mulher de 36 anos, de nome Maxine Sharples, conseguiu comprar uma casa, no Reino Unido, e transformá-la na moradia dos sonhos.

Ela conseguiu adquirir o imóvel através de um programa do governo que buscava revitalizar um bairro bastante degradado na Inglaterra, o condado de Webster Triangle, situado em Picton – um dos bairros mais pobres de Liverpool.

Só que a sorte de uma moradia por um preço muito abaixo do valor de mercado acabou levando ao ditado popular “o barato pode sair caro”.

A casa de Maxine precisava de uma reforma geral na qual o custo estimado estava em £ 61.400, quase R$ 385 mil.

Sem ter para onde correr e também não querendo ficar sem a nova casa, ela resolveu largar o seu emprego e colocar a mão na massa fazendo o trabalho por conta própria e mostrando tudo, cada processo, cada detalhe em sua conta no Instagram (Homesforapound).

A moradia estava em situação de abandono completo e conservação deplorável há 15 anos. A residência ainda contava com 74 m², um telhado com goteiras, infestação de ratos e baratas, alvenaria desmoronando e nenhum sistema de aquecimento ou mesmo energia elétrica.

Os vídeos e fotos de Maxine bombaram em seu Instagram, com comentários e muito engajamento de seus seguidores admirados com o antes e o depois de sua nova casa.

O perfil dela já bateu mais de 11 mil seguidores e já conta com 85 publicações. Todo o passo a passo da reforma por cômodo foi documentado na conta e publicado na rede social.

Confira agora todo o processo da casa e como está a decoração feita por Maxine: