Parada LGBTQIA+ está marcada para acontecer no próximo domingo (16) na Grande Goiânia

Com o tema “Políticas públicas para LGBTI+ é fácil falar, difícil fazer”, a 9ª edição da Parada LGBTQIA+ está marcada para acontecer em Aparecida de Goiânia no próximo domingo (16).

O evento que acontece em diversas cidades espalhadas no país com o intuito de enaltecer e valorizar a comunidade LGBTQIA+ vai começar pela Avenida Rio Verde. A concentração do publico está marcado para às 12h.

São esperadas cerca de 20 mil pessoas na segunda cidade mais populosa do estado. O trajeto será embalado por apresentações artísticas e culturais, além da presença de DJs no palco e nos trios elétricos que vão acompanhar a passeata.

A organização – realizada pelas Coordenadoria de Políticas Públicas de Promoção de Igualdade Racial (COPPIR) e pela Coordenadoria de Direitos Humanos ligadas à Secretaria de Articulação Política de Aparecida – vai promover testes rápidos de doenças e infecções sexualmente transmissíveis, além de distribuições de preservativos.

“Em Aparecida são aproximadamente 70 mil pessoas LGBTQIA+ que vivem, trabalham, pagam impostos e votam no município. É uma população ativa socialmente que merece atenção e respeito. A parada tem o objetivo de reunir a comunidade para reivindicar seus direitos e, ao mesmo tempo, ser um evento difusor da cultura LGBT, levando lazer e entretenimento para a população participante”, comenta o coordenador da Parada, Francisco Mendes.