Estudante viraliza mostrando que ganha dinheiro na escola com o que muitos fazem de graça

No TikTok, a usuária @lilianfonseca_ publicou um vídeo em que mostra um empreendimento inusitado que descobriu ser criação do seu próprio sobrinho.

O garoto visionário acabou viralizando na rede social com o seu novo negócio que muita gente faz de graça todos os dias: vender fofocas dos seus amiguinhos da escola.

Segundo relato da moça, seu sobrinho sempre foi antenado com os diversos assuntos da instituição de ensino em que estudo, sendo um fofoqueiro nato. Foi então que ele resolveu abrir o empreendimento de venda de informações sobre a vida alheia, lucrando assim com o que tinha em maior quantidade no local.

A ideia da “empresa” surgiu da necessidade da criança em querer juntar dinheiro para comprar um presente para a irmã mais nova.

O negócio é bem estruturado e conta até mesmo com classificação das fofocas em: fofoca especial, fofoca super, fofoca épica, fofoca mítica, fofoca lendária e fofoca incrível.

Também é oferecido o serviço de prestação de cobrança diferenciada de preço por categoria, de forma a levar ao cliente a informação no nível que ele deseja, da simples à mais impressionante.

Impressionados com a ideia inusitada, os internautas comentaram em peso sobre a perspicácia do jovenzinho.

“Se você é bom em algo, não faça de graça”, comentou uma internauta. “O maior visionário da nossa era”, aplaudiu outra logo abaixo. “Me sinto em dívida por assistir o vídeo”, completou outro.

A postagem contabilizou mais de 259 mil curtidas, 1944 comentários e quase 10 mil compartilhamentos.

Confira o vídeo a seguir: