Jovem que foi para Espanha trabalhar revela por que acabou perdendo o emprego

Uma jovem argentina viralizou no TikTok após publicar um desabafo intrigante. Antonella Brandolin, de 25 anos, passou por uma situação de discriminação em seu emprego em Madri, na Espanha, simplesmente por ser estrangeira.

Depois de vivenciar inúmeros episódios de xenofobia, a jovem foi “expulsa” da empresa em que estava trabalhando. Aquele inclusive já era o nono emprego no país em que ela havia passado pelo constrangimento.

“Acabaram me expulsando por xenofobia. Acabei de ser despedida do trabalho e este foi o meu oitavo ou nono emprego desde que cheguei a Espanha”, contou ela em sua conta.

Antonella criou um perfil no TikTok chamado @brandolinoantonella, onde narra suas experiências e vivências como estrangeira em outro continente. Ela intitulou a plataforma como “Diário de um argentino em Madri”.

Em desabafo, ela alega que “estava há 05 meses trabalhando, iam fazer 06 e por isso me despediram (…) fizeram-me um favor ao me despedirem. Lembre-se que aqui, na Espanha, os argentinos são latino-americanos. Eles os chamam de panchitos.”

“Não se deixem pisotear, me expulsaram por xenofobia, tenho cem por cento de certeza. Eles me denegriram por causa do meu sotaque e também não vou trabalhar por duas mangas. A menos que você tenha um mestrado, aqui até os 35 anos você está na categoria júnior.” relata a moça no vídeo.

O desabafo viralizou na internet, contabilizando inúmeras curtidas e compartilhamentos. Inclusive, muitos seguidores mandaram mensagens de apoio para a jovem que segue tentando a vida longe de casa.

Confira o vídeo: