Locutor viraliza mostrando como Goiás é um estado diferenciado; veja

Um vídeo viralizou nas redes sociais, após mostrar um lado “diferenciado” do estado de Goiás.

Com mais de 700 mil visualizações e 50 mil curtidas, as imagens mostram o locutor Pedro Lima transitando pelas ruas do que aparenta ser uma cidade goiana, em cima de trio elétrico.

Logo no começo das imagens, ele para em frente a um bar, onde um grupo de mulheres se encontra.

A partir daí, o locutor começa a fazer rimas para o seu “público”, gerando divertimento para as ouvintes, que o escutam atentamente.

“A minha mãe teve três filhos, cada um faz o que quer. Um nasceu para tomar cachaça, o outro para tomar café. Pedro Lima nasceu para ser locutor e viver na porta do cabaré”, diz Pedro Lima no vídeo.

Antes de ir embora, o profissional da voz ainda recita uma outra “poesia”, antes de se despedir do grupo de mulheres.

Confira no vídeo abaixo: