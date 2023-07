Prestes a ser morta, mulher alcança arma e mata marido com 4 tiros

Após ser vítima de diversas agressões, ameaças e, por fim, quase ser assassinada pelo próprio marido, uma mulher, de 38 anos, conseguiu alterar o desfecho da própria história ao alcançar uma arma e matar o companheiro, de 46, a tiros, em Aparecida de Goiânia. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (14).

O Portal 6 apurou que tudo começou por volta das 04h da manhã, momento em que a autora dos disparos dormia na própria residência, localizada no setor Nova Olinda. No entanto o que era para ser uma noite de sono tranquila logo deu lugar a uma grande confusão.

Em um dado momento, a mulher foi despertada do sono pelo companheiro com tapas, puxões de cabelo e ameaças de morte. O motivo para a violência se deu porque o homem queria que a companheira confessasse uma suposta traição.

Além de ameaçá-la, o agressor também afirmou que iria matar o filho da vítima, de 17 anos, após assassiná-la. Não satisfeito, ele ainda arremessou um aparelho celular no rosto da companheira, o que provocou um pequeno corte próximo ao olho esquerdo.

Logo em seguida, ele partiu em direção ao guarda roupa, local onde uma arma de fogo estava guardada. Ao notar o plano do homem e temendo pela própria vida, a vítima conseguiu alcançar a arma primeiro e, em seguida, efetuou 4 disparos na direção do agressor. Três deles atingiram o homem na região abdominal e no braço direito.

Após a ação, a mulher acionou o Corpo de Bombeiros e uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A Polícia Militar (PM) também foi chamada.

O corpo do agressor foi encontrado em cima da cama, despido e com perfurações. A equipe médica tentou fazer uma reanimação, mas sem êxito.

Em depoimento, a mulher alegou que vivia em união estável com o homem há 10 anos e que já havia apanhado várias vezes, mas nunca denunciou o autor por medo. O filho dela, que também estava na residência, foi ouvido e confirmou o relato.

De acordo com os policiais, o homem já tinha passagens pela corporação pelo crime de roubo e estava em monitoramento eletrônico.

A mulher realizou um exame de corpo de delito e, posteriormente, foi apresentada às autoridades policiais para as devidas providências.

A Polícia Civil (PC), Polícia Técnico Científica e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para realização de perícia e retirada do corpo.