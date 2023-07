Robson Torres diz que renuncia se Saneago conseguir tapar os buracos de Anápolis até agosto

“Eu sou capaz de colocar meu cargo à disposição”. Foi assim que Robson Torres, presidente da Agência Reguladora do Município (ARM) de Anápolis, dobrou a aposta caso a Saneago cumpra a meta de tapar todos os buracos de Anápolis até o final do mês de agosto.

A declaração foi dada à Rápidas do Portal 6. À seção, Robson informou que de acordo com a companhia, existem cerca de 800 buracos na cidade, mas o número pode ser maior – já que ele acredita que nem todos estão catalogados.

A condição para que o presidente da ARM entregue ao cargo é a de que a Saneago mantenha as três equipes que estão atuando na cidade. Caso o número seja aumentado, a aposta será retirada.

À Rápidas, a companhia informou que diariamente estão sendo executadas obras em cerca de 160 metros de asfalto por dia e que “as rotas são elaboradas em conjunto com a Agência Reguladora Municipal e são executadas por regiões”.

A Saneago também comunicou que está em terminando um novo processo licitatório para a prestação do serviço de recuperação asfáltica para que “o passivo seja zerado o mais rápido possível”.

“O problema não é a qualidade dos serviços das três equipes, mas sim o número de equipes ante o número de buracos em aberto e o número de novos buracos que são abertos diariamente”, pontuou.

De acordo com Robson, o presidente da Saneago, Ricardo Soavinski, se comprometeu a acompanhar pessoalmente a evolução do serviço de tapa buracos.

Durante reunião entre a ARM e a companhia, foi solicitada maior autonomia para a gerência da Saneago em Anápolis, já que todas as demandas precisam passar por Goiânia.

Outros pedidos foram caminhões pipas para a cidade, mais máquinas e equipamentos para as equipes do município, reuniões periódicas, dentre outros pedidos mais técnicos.

Ficou para a próxima semana

Prevista para ser votada em Plenário nesta quinta-feira (13), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024 foi adiada para a próxima terça-feira (17).

O motivo foram as cinco emendas adicionadas pelo vereador Geverson Abel (sem partido) e uma emenda apresentada por Sabrina Garcez (Republicanos).

Agora, o projeto retorna para análise da Comissão Mista, antes da segunda votação em Plenário.

Triste realidade

Um levantamento realizado pelo jornalista Rodrigo Vessoni apontou que Goiás é o terceiro estado com mais mortes relacionadas ao futebol.

Desde 1988 são 41 óbitos, perdendo apenas para São Paulo (63) e Rio Grande do Norte (44). Ao todo, são 384 mortes em todo país.

Novas construções

Foi publicado no Diário Oficial de Anápolis a contratação de uma empresa de engenharia para a construção de Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s).

O valor do contrato assinado é de R$ 10,6 milhões. Além do alto valor, o que chama a atenção no extrato do acordo é a falta de especificação de quantas unidades serão construídos, sendo informado apenas que são em “diversos bairros de Anápolis”.

Por falar em CMEI’s

A Prefeitura de Anápolis convocou 25 novos pedagogos para trabalhar nas instituições de ensino infantil da cidade. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial e fazem parte do cadastro de reserva do concurso realizado em 2019.

Apesar das convocações, outros 319 aguardam o chamamento para suprir o déficit nas unidades da rede municipal de ensino.

Primeiro escalão

Selene Peres foi empossada como secretária de Economia de Goiás. A cerimônia que a oficializou o cargo ocorreu nesta quinta-feira (13) e contou com a presença do governador Ronaldo Caiado (UB) e outras autoridades.

Quem também foi empossado no cargo de procurador-geral do Estado foi Rafael Arruda Oliveira.

Nota 10

Para a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) de Anápolis. Nesta quinta-feira (13), equipes cumpriram mandado de busca e apreensão contra um homem de 48 anos que abusava sexualmente da filha da namorada, que está no transtorno do espectro autista (TEA).

Foram encontradas com o suspeito imagens íntimas infantis. O homem foi preso em flagrante pelo crime de armazenamento de pornografia infantil.

Nota Zero

Para a Prefeitura de Goiânia, que ainda não encontrou solução para o caso do Abrigo Lar do Animais do Instituto Transformare.

São mais de 700 animais resgatados das ruas ou em situações de maus tratos, que podem ser despejados a qualquer momento devido a aluguéis atrasados.

A Administração Municipal prometeu intervir no caso, mas ainda não encontrou soluções para resolver o impasse.