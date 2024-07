Câmara aprova Reforma Tributária; saiba como cada deputado goiano votou

Texto base regulamenta diversos aspectos na cobrança de impostos

Pedro Hara - 12 de julho de 2024

Plenário da Câmara dos Deputados durante votação da Reforma Tributária. (Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados)

Aprovada na Câmara dos Deputados, a Reforma Tributária teve 336 votos a favor, 142 contrários e 35 abstenções ou ausências no Plenário.

Composta por 17 parlamentares, a bancada goiana se dividiu na votação. Oito foram favoráveis a proposta, enquanto sete rejeitaram o projeto. Dois deles não participaram da votação.

O texto base aprovado na Câmara regulamenta diversos aspectos da cobrança do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), da Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e do Imposto Seletivo (IS), que substituirão o PIS, a Cofins, o ICMS, o ISS e parcialmente o IPI.

Alguns dos pontos de destaque na Reforma Tributária são:

devolução de 100% da CBS da energia, água e gás para pessoas de baixa renda;

alíquota máxima de 0,25% para os minerais – contra o máximo de 1% estipulado pela emenda constitucional;

redução de 30% nos tributos para planos de saúde de animais domésticos;

todos os medicamentos não listados em alíquota zero contarão com redução de 60% da alíquota geral;

turista estrangeiro contará com devolução dos tributos por produtos comprados no Brasil e embarcados na bagagem.

Confira como votou a bancada goiana na Câmara

A favor

Adriana Accorsi (PT)

Célio Silveira (MDB)

Flávia Morais (PDT)

Ismael Alexandrino (PSD)

José Nelto (UB)

Lêda Borges (PSDB)

Marussa Boldrin (MDB)

Rubens Otoni (PT)

Contra:

Adriano do Baldy (PP)

Daniel Agrobom (PL)

Gustavo Gayer (PL)

Jeferson Rodrigues (Republicanos)

Professor Alcides (PL)

Silvye Alves (UB)

Zacharias Calil (UB)

Não votou: