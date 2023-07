Se você é uma pessoa que acredita em algumas superstições, já pode ter se perguntado quais as datas de aniversário que dão azar para as pessoas que comemoram suas vidas nelas.

Bom, a verdade é que existe sim uma lista com os dias menos comuns para os brasileiros nascerem. Mas não é somente isso. Além de serem mais raros, esses dias também foram qualificados como as piores datas do ano para dar à luz a um filho.

E aí, está curioso para saber se o seu aniversário faz parte desta lista e se o azar que enfrenta pode estar ligado a isto? Então confira abaixo a sequência que separamos. Veja!

6 datas de aniversário que dão azar para as pessoas que têm elas:

1. Terceira segunda-feira do mês de janeiro

Mundialmente, a terceira segunda-feira do mês de janeiro é conhecida como o dia mais triste do ano. Nomeada de Blue Monday, esse dia pode ser considerado um péssimo dia para nascer.

A vantagem é que, como ele não tem um número específico, cada ano um aniversariante diferente passa por essa data.

2. 31 de janeiro

O dia 31 de janeiro é um dos dias que menos nascem pessoas no Brasil. O motivo não é certo, mas há uma forte crença popular que pode ser um péssimo dia para comemorações.

Inclusive, isso pode se atribuir em outras áreas também, como pedido de namoros e casamentos. Evite festejar tanto nesta data.

3. 29 de fevereiro

Como já sabemos, nos anos bissextos, o mês de fevereiro tem 29 dias. A chance de uma pessoa nascer exatamente neste ano e justamente no dia 29 não é grande. No entanto, há alguns registros.

Pois bem, não poderia ser diferente. A ideia de azar é totalmente atrelada a esta data. Inclusive, essas pessoas comemoram os aniversários apenas de quatro em quatro anos ou podem transferir o dia para um anterior ou um sucessor? Fica o questionamento.

4. 13 de abril

Esta data também foi uma das listadas popularmente como um dia totalmente azarado. O número 13, em si, já é ligado ao azar, comumente. Porém, diversas pessoas acreditam que, especificamente, no mês de abril, pode ser um dia horrível e entregar muito azar a quem nascer nele.

5. 06 de junho

Existe uma teoria sobre a sequência do número seis ser um número ligado com um ser maligno. Inclusive, você já deve ter ouvido a expressão ‘666 é o número da besta’ diversas vezes em sua vida.

Logo, o dia 06 do sexto mês do ano também é mal visto na sociedade.

6. 02 de novembro

Por fim, no dia 02 de novembro é comemorado o dia dos falecidos, no Brasil. Então, comemorar um aniversário no dia dos mortos talvez não seja o dia mais sortudo da vida e sim uma data exótica.

