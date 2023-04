Se você é uma pessoa que acredita em superstições, já deve ter ouvido sobre uma famosa lista japonesa com as datas de nascimento que dão sorte.

Alguns estudiosos do país asiático decidiram organizar o ranking com os dias mais propensos a terem sorte. Logo, se alguém chegar ao mundo nestes dias, com certeza seria mais agraciado que os demais.

Pode parecer confuso para as pessoas mais céticas. No entanto, segundo os fundadores da ‘lista japonesa da sorte’, é altamente possível que os seis primeiros escolhidos vivenciem momentos únicos, como ganhar na loteria e encontrar uma mala cheia de dinheiro por aí.

De qualquer modo, não custa nada conferir se o seu nome está nesta lista e tentar arriscar uma sorte depois. Veja!

6 datas de nascimento que dão sorte às pessoas que têm elas na certidão de nascimento:

Em sexto lugar, a data de nascimento que tem muita sorte e terá ainda mais em 2023 é 05 de agosto.

De acordo com os estudiosos japoneses, adeptos à ideia de dias da sorte, quem nasceu no dia 05 de agosto tende a ter mais facilidade em conquistar coisas, empregos e dinheiro, além de se dar muito bem do amor.

Em quinto lugar, a pessoa que nasceu ou nascerá no dia 26 de julho também pode ser considerada uma grande contemplada.

Os nativos dessa data não precisam poupar tantos esforços em se arriscar nas loterias ou jogos de azares, pois logo mais poderão desfrutar do sucesso. A sorte realmente está com vocês.

Já no quarto lugar, a data da sorte ficou para os que nasceram no dia 23 de julho. Esse dia foi considerado maravilhoso para os nativos.

Inclusive, ainda neste ano de 2023, uma excelente surpresa aparecerá na vida de quem nasceu nesta data.

Começando agora o pódio, temos em terceiro lugar das datas de nascimento que dão sorte o dia 05 de maio. Quem nasce neste dia não precisa se preocupar com muitas situações, pois as boas vibrações estarão com vocês ao longo da vida.

Em segundo lugar, quem ocupa é o dia 26 de abril e, por fim, em primeiríssimo lugar, o dia 23 de abril. Nestas duas ocasiões, é indiscutível – de acordo com a lista japonesa – a quantidade de sorte na vida dos nativos! Confiem e aproveitem do sucesso!

