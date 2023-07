Mulher sai do salão de beleza tremendo e conta o que a dona fez com ela

Uma jovem moradora da cidade de Barcelona, na Espanha, passou por um momento constrangedor protagonizado pela dona de um salão de beleza onde ela foi fazer as unhas.

Betsa Bermúdez relatou por vídeo no Tik Tok o que havia acabado de acontecer e a postagem bombou na internet. “Algo surreal acabou de acontecer comigo. Estou a tremer”, diz ela.

Enquanto a jovem fazia os cuidados com a unha, a dona do salão de beleza se aproximou da mulher, tocou em sua barriga e comentou “você engordou, heim? Sim, sim, você ganhou bastante peso. Olha toda a gordura na barriga que está em você”.

A proprietária ainda insistiu em querer ressaltar que conhecia alguns métodos emagrecedores que poderiam ajudar ela a perder peso.

Constrangida e sem respostas para a falta de educação da dona, Betsa agradeceu e ressaltou “não, não. Muito obrigada. A verdade é que estou feliz por ter engordado um pouco”.

Em sua rede no Tik Tok ela desabafou “juro para você que essa conversa tem me incomodado tanto… Estou lidando super bem com as mudanças do meu corpo, mas tem dias que não.”

“Tem dias que não me sinto bem. De qualquer forma, hoje eu estava tendo um dia muito bom de autoestima e essa conversa não foi tão ruim quanto poderia, mas acho que se eu tivesse isso em um dia ruim, começaria a chorar e, como vocês podem ver, ainda estou nervosa.”

O vídeo atingiu mais de 1 milhão de visualizações, 200 mil curtidas e 2 mil comentários. Muitos seguidores criticaram a atitude indelicada da dona do salão e apoiaram e mandaram mensagens de apoio à moça.

Confira o vídeo da postagem: