Thais Medeiros deve passar por nova cirurgia e mãe desabafa: ‘Os dias não têm sido fáceis para nós’

Ainda sem data definida para receber alta hospitalar, Thaís Medeiros, de 25 anos, vítima de uma forte reação alérgica após cheirar um frasco de pimenta em Anápolis, passará, neste sábado (15), por uma nova cirurgia para retirada de abcessos.

A informação foi confirmada pela mãe da trancista, por meio de um post nas redes sociais.

Na publicação comovente, a genitora da jovem, Adriana Medeiros, afirma que o estado clínico da filha é bom, mas que a parte neurológica segue sendo uma incógnita.

“Gente, nos desculpe pela falta de notícias, mas os dias não têm sido fáceis para nós. Ainda não temos uma data certa para receber alta e ir para casa, pois tudo muda de um dia para o outro, e o que era expectativa vira uma incerteza sem fim”, afirmou.

Adriana ainda destacou na postagem a certeza de que orações e pensamentos positivos são essenciais durante esses momentos de apreensão. A mãe também agradeceu por todo o carinho que a família tem recebido.

“A única certeza que temos é de que precisamos de muita fé, peço que continuem com as correntes de orações, pois nós iremos ficar firmes na presença do Senhor, dure o tempo que durar”, ressaltou.

Desde que Thaís foi internada, ainda no dia 17 de fevereiro, o caso da jovem vem causando grande comoção não só em Anápolis, mas em todo o país, principalmente pela delicadeza da situação.